Sex, 13 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta13/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRA NO ORIENTE MÉDIO

EUA confirma morte de todos os tripulantes na queda de avião-tanque no Iraque

Inicialmente, comando havia notificado quatro mortes

Reportar Erro
O KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente MédioO KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio - Foto: Jack Guez/AFP

O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou, nesta sexta-feira (13), a morte de todos os seis tripulantes de um avião de reabastecimento que caiu no Iraque.

"Os seis tripulantes a bordo de um avião-tanque KC-135 dos Estados Unidos que caiu no oeste do Iraque tiveram suas mortes confirmadas", disse o Centcom nas redes sociais, após ter relatado anteriormente quatro mortes.

"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. No entanto, a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo ou amigo", afirmou o comando responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

Reportar Erro

Newsletter