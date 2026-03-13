GUERRA NO ORIENTE MÉDIO
EUA confirma morte de todos os tripulantes na queda de avião-tanque no Iraque
Inicialmente, comando havia notificado quatro mortes
O KC-135 é ao menos a quarta aeronave militar americana perdida durante o conflito no Oriente Médio - Foto: Jack Guez/AFP
O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou, nesta sexta-feira (13), a morte de todos os seis tripulantes de um avião de reabastecimento que caiu no Iraque.
"Os seis tripulantes a bordo de um avião-tanque KC-135 dos Estados Unidos que caiu no oeste do Iraque tiveram suas mortes confirmadas", disse o Centcom nas redes sociais, após ter relatado anteriormente quatro mortes.
"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. No entanto, a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo ou amigo", afirmou o comando responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.