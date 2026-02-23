Seg, 23 de Fevereiro

Folha de Pernambuco
segunda 23/02/2026
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

EUA confirma negociações com o Irã na quinta-feira (26)

O funcionário americano não forneceu mais detalhes sobre a reunião

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do IrãPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Várias Fontes/AFP

Os Estados Unidos retomarão as negociações nucleares com o Irã na quinta-feira (26), confirmou à AFP nesta segunda-feira (23) um funcionário de Washington, enquanto continua com sua enorme mobilização militar para pressionar Teerã.

O funcionário americano não forneceu mais detalhes sobre a reunião, enquanto o governo iraniano e representantes de Omã, que atua como mediador regional, afirmaram que as negociações serão realizadas em Genebra na quinta-feira.

