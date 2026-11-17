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investigação EUA confirmam investigação sobre a Megaspeed por suposto desvio de chips para a China Durante a inspeção, as autoridades interrogaram a então CEO Alice Huang, acusada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos de espionagem para a China

O governo dos Estados Unidos confirmou uma investigação sobre o grupo Megaspeed, de Singapura, por supostamente ajudar empresas chinesas a contornar as restrições americanas à exportação de chips.

Em um comunicado conjunto divulgado na noite de segunda-feira (16), os departamentos de Comércio e da Justiça afirmam que estão trabalhando para "aplicar todo o peso da lei contra a Megaspeed por qualquer atividade criminosa que possa ter ocorrido".

Segundo o comunicado, o Departamento de Comércio iniciou a investigação sobre a Megaspeed, uma empresa de computação na nuvem, em 2024, por possíveis violações dos controles de exportação.

A nota também destacou que a investigação foi iniciada após "uma inspeção presencial nas instalações da Megaspeed para verificar o uso final dos produtos em junho de 2025".

Durante a inspeção, as autoridades interrogaram a então CEO Alice Huang, acusada pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos de espionagem para a China.

A revelação da relação de Huang com o então CEO da Nvidia, Jensen Huang, provocou a renúncia deste último na semana passada.

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