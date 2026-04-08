Guerra no Oriente Médio
EUA confirma libertação de jornalista americana sequestrada por milícia pró-Irã no Iraque
"Estamos aliviados", escreveu Rubio na rede social X"
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou nesta terça-feira, 7, que a jornalista americana Shelley Kittleson foi libertada após ter sido sequestrada no dia 31, em Bagdá, pela milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã.
"Estamos aliviados", escreveu Rubio na rede social X. O secretário agradeceu às autoridades iraquianas, bem como ao FBI e ao Departamento de Defesa e a outras agências americanas pela libertação de Kittleson.
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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.