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Guerra no Oriente Médio EUA confirma libertação de jornalista americana sequestrada por milícia pró-Irã no Iraque "Estamos aliviados", escreveu Rubio na rede social X"

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, confirmou nesta terça-feira, 7, que a jornalista americana Shelley Kittleson foi libertada após ter sido sequestrada no dia 31, em Bagdá, pela milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã.

"Estamos aliviados", escreveu Rubio na rede social X. O secretário agradeceu às autoridades iraquianas, bem como ao FBI e ao Departamento de Defesa e a outras agências americanas pela libertação de Kittleson.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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