EUA confisca quantidade recorde de fentanil do cartel de Sinaloa

Os Estados Unidos confiscaram 11,5 kg de fentanil do cartel de Sinaloa e prenderam integrantes do grupo, anunciou nesta terça-feira (6) a procuradora-geral do país, Pam Bondi.

O governo americano responsabiliza o cartel por boa parte do tráfico de fentanil no país. Após meses de investigação, autoridades realizaram "a maior apreensão de fentanil da história" dos Estados Unidos, destacou Pam em entrevista coletiva.

A agência antidrogas do país (DEA) apreendeu 11,5 kg de fentanil, incluindo "a quantidade espantosa de cerca de 3 milhões de comprimidos", acrescentou a procuradora.

Autoridades de saúde dos Estados Unidos alertam para a proliferação de comprimidos falsificados que se assemelham a medicamentos prescritos, mas que, na verdade, contêm fentanil.

Elas destacam a facilidade com que esse opioide sintético pode ser comprado nas redes sociais, o que aumenta o risco de overdose entre os adolescentes.

Dezesseis pessoas foram presas como parte da investigação - ainda em curso -, das quais seis estavam ilegalmente nos Estados Unidos, informou Pam.

"Devido à quantidade de drogas, dinheiro e armas, a maioria desses indivíduos, caso sejam condenados, permanecerá em prisões americanas, talvez em Alcatraz."

Entre os detidos está o suposto líder do grupo, Heriberto Salazar Amaya, um mexicano de 36 anos em situação irregular. "Ele estava no Oregon. Não portava drogas, mas era o líder. Tinha milhões de dólares, uma Mercedes, uma caminhonete", descreveu a procuradora.

