Guerra no Oriente Médio
EUA considera 'temporárias' as alterações no mercado do petróleo devido à guerra com Irã
"Os preços ainda não aumentaram o suficiente para provocar uma queda significativa da demanda"
O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, assegurou nesta segunda-feira (23) que as interrupções no mercado de petróleo e o aumento de preços provocados pela guerra no Oriente Médio são "temporários".
"Os preços ainda não aumentaram o suficiente para provocar uma queda significativa da demanda", afirmou na conferência anual CERAWeek, em Houston.
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Acrescentou que Washington adotou "soluções pragmáticas" para permitir que o petróleo sancionado, que já está em trânsito, entre no mercado, e insistiu que "estas são medidas para mitigar uma situação temporária".