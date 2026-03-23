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Guerra no Oriente Médio

EUA considera 'temporárias' as alterações no mercado do petróleo devido à guerra com Irã

"Os preços ainda não aumentaram o suficiente para provocar uma queda significativa da demanda"

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Guerra no Oriente médio e o preço do petróleoGuerra no Oriente médio e o preço do petróleo - Foto: Geraldo Falcão/Agência Petrobras

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, assegurou nesta segunda-feira (23) que as interrupções no mercado de petróleo e o aumento de preços provocados pela guerra no Oriente Médio são "temporários".

"Os preços ainda não aumentaram o suficiente para provocar uma queda significativa da demanda", afirmou na conferência anual CERAWeek, em Houston.

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Acrescentou que Washington adotou "soluções pragmáticas" para permitir que o petróleo sancionado, que já está em trânsito, entre no mercado, e insistiu que "estas são medidas para mitigar uma situação temporária".

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