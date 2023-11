EUA consideram designar Huthis Iemenitas como organização terrorista

A- A+

Os Estados Unidos designam os rebeldes huthis do Iêmen como organização terrorista após a captura de um navio de carga no Mar Vermelho, informou nesta terça-feira (21) o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

A captura no domingo do "Galaxy Leader" e de seus 25 tripulantes ocorreu dias depois dos huthis, que contavam com o apoio do Irã, ameaçaram atacar navios israelenses devido à guerra entre Israel e o Hamas.

"À luz da [...] pirataria de um navio em águas internacionais, começamos a rever as possíveis designações terroristas e também consideramos outras opções junto com nossos aliados", declarou Kirby aos jornalistas.

O “Galaxy Leader”, com bandeira das Bahamas e de propriedade britânica, é operado por uma empresa japonesa com vínculos com o empresário israelense Abraham “Rami” Ungar.

Kirby pediu aos rebeldes que “libertem imediatamente esse navio, assim como sua tripulação, e sem condições”.

Os Huthis afirmam que a captura é uma retaliação à guerra de Israel contra o Hamas, desencadeada após o ataque de combatentes do movimento islâmico em 7 de outubro, que resultou em cerca de 1.200 mortos e cerca de 240 sequestrados, segundo as autoridades israelenses.

Mais de 14.000 pessoas morreram desde então nos bombardeios aéreos e operações terrestres de Israel na Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, informou o Ministério da Saúde do território palestino.

Os huthis fazem parte do "eixo de resistência" dos aliados do Irã e lançaram drones e mísseis contra Israel. Os Estados Unidos retiraram sua lista de “organizações terroristas” em fevereiro de 2021.

As autoridades consideraram que a designação complicava a resposta à crise humanitária no Iêmen, dilacerado pela guerra e parcialmente controlado pelo grupo rebelde.

