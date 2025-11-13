EUA considerará obesidade e pessoas com necessidades especiais ao rejeitar vistos

A- A+

Os Estados Unidos passarão a considerar a obesidade e ter filhos com necessidades especiais como razões para rejeitar vistos de imigrante, em outra iniciativa do presidente Donald Trump para proibir a entrada de estrangeiros no país.

Em uma comunicação enviada no início deste mês, o secretário de Estado, Marco Rubio, pediu às embaixadas americanas para considerar condições como a obesidade ao emitir vistos de longa duração, sob o argumento de que ser obeso pode "exigir cuidados caros e prolongados".

Também pede às mesmas que avaliem se a pessoa que solicita o visto tem um dependente com "deficiências, condições médicas crônicas ou outras necessidades especiais e requer cuidados" a ponto de o solicitante não poder trabalhar.

O memorando foi reportado inicialmente pelo meio de comunicação KFF Health News e seu conteúdo foi confirmado à AFP por uma pessoa que viu o documento.

Os Estados Unidos já são um dos países com maior população obesa do mundo, devido a fatores como dietas e falta de exercícios físicos. Cerca de 40% da população americana é obesa, com taxas médias mais altas nos estados que votaram em Trump.

As novas diretrizes serão aplicadas a pessoas que buscam imigrar ao EUA, mas não a estrangeiros em viagens rotineiras de curta duração.

Há muito tempo as autoridades americanas consideram a possibilidade de que uma pessoa se torne um "fardo público" — ou seja, dependa de fundos governamentais — antes de admitir imigrantes, incluindo quando cidadãos do país buscam trazer cônjuges para fins matrimoniais.

Mas o presidente republicano tem se mostrado especialmente empenhado em encontrar motivos para negar a entrada, no âmbito de sua repressão à migração, uma de suas principais promessas de campanha.

"Não é segredo que o governo Trump prioriza os interesses do povo americano", disse Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado. "Isto inclui a aplicação de políticas que garantam que nosso sistema de imigração não seja um fardo para o contribuinte americano", acrescentou.

Rubio também tentou cancelar vistos para pessoas vistas como contrárias à política externa dos Estados Unidos, inclusive por declarações sobre Israel.

