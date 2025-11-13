Qui, 13 de Novembro

imigração

EUA considerará obesidade e pessoas com necessidades especiais ao rejeitar vistos

Marco Rubiu justificou o pedido sob o argumento de que ser obeso pode "exigir cuidados caros e prolongados"

Uma foto do presidente dos EUA, Donald Trump, está pendurada na entrada do Edifício Federal Jacob K. Javits, em Nova York, em 13 de novembro de 2025.Uma foto do presidente dos EUA, Donald Trump, está pendurada na entrada do Edifício Federal Jacob K. Javits, em Nova York, em 13 de novembro de 2025. - Foto: Charly Triballeau / AFP

Os Estados Unidos passarão a considerar a obesidade e ter filhos com necessidades especiais como razões para rejeitar vistos de imigrante, em outra iniciativa do presidente Donald Trump para proibir a entrada de estrangeiros no país.

Em uma comunicação enviada no início deste mês, o secretário de Estado, Marco Rubio, pediu às embaixadas americanas para considerar condições como a obesidade ao emitir vistos de longa duração, sob o argumento de que ser obeso pode "exigir cuidados caros e prolongados".

Também pede às mesmas que avaliem se a pessoa que solicita o visto tem um dependente com "deficiências, condições médicas crônicas ou outras necessidades especiais e requer cuidados" a ponto de o solicitante não poder trabalhar.

O memorando foi reportado inicialmente pelo meio de comunicação KFF Health News e seu conteúdo foi confirmado à AFP por uma pessoa que viu o documento.

Os Estados Unidos já são um dos países com maior população obesa do mundo, devido a fatores como dietas e falta de exercícios físicos. Cerca de 40% da população americana é obesa, com taxas médias mais altas nos estados que votaram em Trump.

As novas diretrizes serão aplicadas a pessoas que buscam imigrar ao EUA, mas não a estrangeiros em viagens rotineiras de curta duração.

Há muito tempo as autoridades americanas consideram a possibilidade de que uma pessoa se torne um "fardo público" — ou seja, dependa de fundos governamentais — antes de admitir imigrantes, incluindo quando cidadãos do país buscam trazer cônjuges para fins matrimoniais.

Mas o presidente republicano tem se mostrado especialmente empenhado em encontrar motivos para negar a entrada, no âmbito de sua repressão à migração, uma de suas principais promessas de campanha.

"Não é segredo que o governo Trump prioriza os interesses do povo americano", disse Tommy Pigott, porta-voz do Departamento de Estado. "Isto inclui a aplicação de políticas que garantam que nosso sistema de imigração não seja um fardo para o contribuinte americano", acrescentou.

Rubio também tentou cancelar vistos para pessoas vistas como contrárias à política externa dos Estados Unidos, inclusive por declarações sobre Israel.

