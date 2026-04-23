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EUA EUA convidará Putin para cúpula do G20, mas Trump duvida que ele compareça Convite representaria uma mudança significativa na pressão internacional sobre Putin, que tem sido isolado pela maior parte do Ocidente

Os Estados Unidos convidarão o presidente russo, Vladimir Putin, para a cúpula do G20 em Miami, afirmou um funcionário americano nesta quinta-feira (23), embora o presidente Donald Trump tenha dito que duvida que seu par compareça.

O convite representaria uma mudança significativa na pressão internacional sobre Putin, que tem sido isolado pela maior parte do Ocidente — embora não por Trump — desde que ordenou a invasão da Ucrânia em 2022.

Os Estados Unidos ocupam neste ano a presidência rotativa do G20, um fórum de cooperação econômica entre as principais economias desenvolvidas e emergentes do mundo.

"Ainda não foram emitidos convites formais, mas todos os membros do G20 serão convidados a participar das reuniões ministeriais e da cúpula de líderes", afirmou em comunicado um alto funcionário do governo Trump.

A cúpula está prevista para os dias 14 e 15 de dezembro, em um clube do presidente Trump em Miami.

Um jornalista perguntou a Trump, que parecia não estar ciente do convite.

"Não sei se ele virá. Duvido, sendo honesto", respondeu Trump.

Ele acrescentou que apoia a inclusão de Putin: "Se vier, provavelmente seria de grande ajuda".

Trump também reiterou suas críticas ao ex-presidente Barack Obama por excluir a Rússia do então G8 em resposta a uma invasão anterior e mais limitada da Ucrânia em 2014.

"O presidente Putin ficou muito ofendido com isso, com razão", afirmou Trump.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Pankin, citado por agências de notícias russas, indicou na quarta-feira que seu país havia sido convidado a participar da cúpula "no mais alto nível".

Nesta quinta-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, esclareceu que ainda não foi tomada uma decisão sobre a participação do presidente russo.

"Não foi tomada nenhuma decisão a esse respeito, mas a Rússia participou de todas as cúpulas no nível apropriado", declarou Peskov durante sua coletiva diária. "À medida que a cúpula se aproximar, será decidido o formato da nossa participação".

Devido a um mandado de prisão da Corte Penal Internacional por "crimes de guerra" relacionados à ofensiva russa na Ucrânia, Putin não compareceu à última cúpula do G20 em Joanesburgo, em novembro de 2025.

Seu assessor econômico, Maxim Oreshkin, representou Moscou na África do Sul.

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