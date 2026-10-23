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Internacional EUA convoca cubanos a trabalhar com a CIA para "criar uma mudança positiva" Rubio fez o apelo em um momento em que Washington busca forçar o fim do governo comunista da ilha

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, instou os cubanos nesta sexta-feira (23) a entrar em contato de forma “discreta” com os serviços de inteligência americanos.

Rubio fez o apelo em um momento em que Washington busca forçar o fim do governo comunista da ilha.

“Aqueles que buscam promover uma mudança positiva em Cuba: este é o momento”, afirmou Rubio nas redes sociais.

“Diante da decepção com as promessas não cumpridas, a corrupção e os privilégios de poucos, aproveitem esta oportunidade para promover a mudança que desejam por meio de uma colaboração discreta com a CIA”, acrescentou.

Há meses, o presidente Donald Trump e outros altos funcionários americanos vêm insinuando abertamente a possibilidade de uma intervenção militar ou de assumir o controle de Cuba, enquanto intensificam a pressão econômica, política e jurídica sobre o país.

Em um comício realizado mais cedo nesta sexta-feira, na Flórida, Trump enfatizou suas ambições de promover uma mudança de regime em Cuba.

“Esses belos navios (militares) passarão em frente a Cuba. Faremos com que um deles pare a cerca de 45 metros da costa. Eles levantarão as mãos. E então enviaremos Marco Rubio para fechar o acordo”, afirmou.

Na mais recente medida dos Estados Unidos contra a cúpula cubana, o Ministério Público do estado da Flórida apresentou nesta semana acusações de assassinato contra o ex-presidente cubano Raúl Castro, relacionadas à derrubada de duas aeronaves de pequeno porte em 1996.

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