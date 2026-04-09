Qui, 09 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta09/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

EUA convocam embaixador do Iraque para criticar ataques de milícias a diplomatas americanos

O Secretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Landau, afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado

Reportar Erro
Um membro das forças de fronteira iraquianas patrulha ao longo de um muro de concreto na fronteira entre o Iraque e a SíriaUm membro das forças de fronteira iraquianas patrulha ao longo de um muro de concreto na fronteira entre o Iraque e a Síria - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP

Os EUA convocaram o embaixador iraquiano para reclamar sobre ataques de milícias apoiadas pelo Irã, incluindo uma "emboscada" a diplomatas americanos. Embora reconhecendo que as forças iraquianas têm se esforçado para responder a esses ataques, o Secretário de Estado Adjunto Christopher Landau afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado.

Leia também

• Trump adverte Irã contra pedágio à navegação em Ormuz

• Fracassa no Congresso dos EUA tentativa de limitar poderes de guerra de Trump no Irã

• Trump afirma estar "muito otimista" sobre acordo com Irã, segundo NBC News

Ele alertou o enviado do Iraque que o apoio a milícias por "elementos associados ao governo iraquiano" está prejudicando as relações entre os EUA e o Iraque, acrescentando que Washington espera medidas imediatas para desmantelar os grupos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter