Guerra
EUA convocam embaixador do Iraque para criticar ataques de milícias a diplomatas americanos
O Secretário de Estado Adjunto dos EUA, Christopher Landau, afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado
Um membro das forças de fronteira iraquianas patrulha ao longo de um muro de concreto na fronteira entre o Iraque e a Síria - Foto: Ahmad Al-Rubaye/AFP
Os EUA convocaram o embaixador iraquiano para reclamar sobre ataques de milícias apoiadas pelo Irã, incluindo uma "emboscada" a diplomatas americanos. Embora reconhecendo que as forças iraquianas têm se esforçado para responder a esses ataques, o Secretário de Estado Adjunto Christopher Landau afirmou que Bagdá não fez o suficiente para preveni-los, segundo um comunicado.
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Ele alertou o enviado do Iraque que o apoio a milícias por "elementos associados ao governo iraquiano" está prejudicando as relações entre os EUA e o Iraque, acrescentando que Washington espera medidas imediatas para desmantelar os grupos.