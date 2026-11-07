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eua-irã EUA criam força-tarefa para dificultar rotas terrestres do Irã e barrar envio de armas Foco declarado são as fronteiras terrestres do país do Oriente Médio e também o Mar Cáspio

O Comando Central dos EUA (CentCom, na sigla em inglês) anunciou a criação de uma força-tarefa para interromper rotas terrestres usadas pelo Irã no transporte de armas avançadas e outros materiais. A medida foi determinada neste sábado (7) pelo comandante do Comando Central dos EUA, Almirante Brad Cooper, segundo comunicado da própria instituição.

Batizada de Task Force Iron Gate (Força Tarefa Portões de Ferro, em tradução livre), a equipe terá cerca de 20 integrantes, civis e militares, e ficará baseada em Tampa, na Flórida. De acordo com o Comando Central dos EUA, o grupo vai coordenar ações com outras agências do governo americano para impedir a movimentação de sistemas de armas avançados, tecnologias de uso dual (com aplicação civil e militar), materiais sob sanções e fluxos de receita ilegal. O foco declarado são as fronteiras terrestres do Irã e também o Mar Cáspio.

Na nota, Cooper justifica a iniciativa como uma ampliação de medidas já adotadas no mar. "O estabelecimento da Força-Tarefa Iron Gate reforça o sucesso do nosso bloqueio contra o Irã no mar", afirmou. "O fortalecimento da colaboração do CentCcom com parceiros interagências do governo dos Estados Unidos restringirá ainda mais a capacidade do Irã de financiar o terrorismo, reconstruir fábricas de armas e reabastecer suas Forças Armadas."

O Comando Central dos EUA sustenta que, nos últimos meses, o bloqueio naval dos EUA teria impedido o Irã de exportar mais de US$ 25 bilhões em petróleo bruto. O comunicado diz ainda que a fiscalização continua rígida contra todas as embarcações que entram ou saem de portos iranianos.

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