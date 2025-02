EUA criou 143.000 empregos em janeiro, menos do que o esperado

A- A+

A criação de empregos nos Estados Unidos foi menor do que o esperado em janeiro, enquanto o índice de desemprego caiu para 4%, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira (7).



No primeiro mês do ano, foram criados 143 mil empregos, abaixo do consenso dos analistas divulgado pelo Briefing.com (que esperavam 155 mil empregos criados) e significativamente menos do que em dezembro, cujos números foram revisados para cima (307 mil empregos criados ante os 256 mil inicialmente divulgados).

Quanto ao desemprego, os dados do governo mostraram que caiu em dezembro, enquanto os analistas esperavam que permanecesse estável em 4,1%.

Veja também