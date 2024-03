A- A+

INTERNACIONAL EUA 'decepcionado' com cancelamento de visita de delegação israelense Visita foi cancelada após os Estados Unidos se abster de uma votação no Conselho de Segurança da ONU, que pedia um cessar-fogo em Gaza

Os Estados Unidos estão "muito decepcionados" com o cancelamento de uma visita de uma delegação israelense programada para discutir a planejada ofensiva contra Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (25).

"Estamos muito decepcionados por eles não virem a Washington para que possamos ter uma conversa aprofundada sobre alternativas viáveis à intervenção no terreno em Rafah", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas.

Israel cancelou a visita depois que os Estados Unidos se abstiveram de uma votação no Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo em Gaza, uma medida que o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que afeta a luta contra o Hamas.

Mas Kirby insistiu que a votação "não representa uma mudança" na política e afirmou que os Estados Unidos se abstiveram porque o texto não condena o Hamas.

"Temos sido consistentes no nosso apoio a um cessar-fogo como parte de um acordo de reféns", disse ele, referindo-se aos esforços para libertar as cerca de 130 pessoas que se acredita ainda estarem detidas em Gaza depois de terem sido sequestradas em um ataque do Hamas em outubro.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, após este ataque em Israel, que causou cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

A resposta israelense deixou pelo menos 32.333 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa este território palestiniano desde 2007.

Os Estados Unidos apoiaram Israel com apoio militar e diplomático, mas não escondem a sua frustração com Netanyahu à medida que aumenta o número de vítimas civis na Faixa de Gaza.

