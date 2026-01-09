EUA decidirá quais petroleiras poderão operar na Venezuela, diz Trump

A- A+

Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre essas empresas e o governo do país sul-americano, declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump.

"Vamos tomar a decisão sobre quais petroleiras vão entrar [na Venezuela], vamos fechar o acordo", disse Trump ao receber mais de duas dezenas de representantes de empresas do setor na Casa Branca.

"Vocês estão negociando diretamente conosco, não estão negociando com a Venezuela de forma alguma, não queremos que negociem com a Venezuela", advertiu o mandatário republicano.

"E vocês terão total segurança. Uma das razões pelas quais não podiam trabalhar [na Venezuela] é que não tinham garantias. Mas agora têm segurança total", enfatizou Trump.

O presidente havia decretado sanções contra o petróleo venezuelano em 2019, durante seu primeiro mandato.

O governo Trump também instituiu uma recompensa inicial de 15 milhões de dólares contra o então presidente venezuelano Nicolás Maduro, que posteriormente, sob a presidência de Joe Biden, foi elevada para 25 milhões de dólares.

No ano passado, essa recompensa aumentou para 50 milhões de dólares (cerca de R$ 270 milhões). Os Estados Unidos conseguiram capturar Maduro e a esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro, em uma operação militar que sacudiu o mercado petrolífero.

O casal foi imediatamente transferido para Nova York para enfrentar um processo por narcotráfico e outras acusações.

