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DIPLOMACIA EUA defende "novo marco" de segurança na Europa durante reunião trilateral com Rússia e Ucrânia Europa e Ucrânia temem que Washington force Kiev a aceitar um acordo que resulte em uma rendição de fato

O governo dos Estados Unidos defendeu "um novo marco" de segurança na Europa no pós-guerra, durante uma reunião trilateral com a Ucrânia e a Rússia nesta terça-feira (10) em Abu Dhabi, mas concordou com os países europeus sobre a necessidade de preservar a "integridade territorial" ucraniana.

Embora os aliados europeus de Kiev não estejam diretamente envolvidos no encontro trilateral, o primeiro do tipo desde fevereiro, representantes dos países se reuniram previamente em Abu Dhabi com emissários americanos e ucranianos, sem a presença dos russos.

No primeiro encontro, Kiev e seus aliados insistiram que qualquer acordo com a Rússia deve respeitar a "integridade territorial" da Ucrânia e expressaram o compromisso com uma arquitetura de segurança "sólida" no continente após a guerra.

"Qualquer mecanismo futuro deve respeitar a soberania, a integridade territorial e a capacidade de decisão independente, e oferecer garantias de segurança críveis para a Ucrânia", afirmaram.

Na semana passada, o presidente americano Donald Trump propôs um "acordo muito amplo" sobre a guerra que "envolverá toda a Europa", o que gerou o temor de que Washington colabore com Moscou na formulação de uma nova arquitetura de segurança europeia.

Nesta terça-feira, no início da reunião trilateral, o enviado Jared Kushner, genro de Trump, aprofundou a ideia.



- "Um novo marco" -

"A esperança hoje não é apenas discutir as questões bilaterais entre os países e como acabamos com a guerra... mas também como criamos as relações de segurança adequadas entre a Ucrânia, a Rússia e a Europa, de modo que não apenas acabemos com esta guerra, mas estabeleçamos um novo marco", afirmou Kushner.

A posição russa é similar: uma saída para a guerra na Ucrânia "não é mais do que um elemento" do debate, cujo "objetivo final é a criação de uma arquitetura de segurança global e indivisível para todo o continente" europeu, afirmou uma fonte da delegação russa.

A invasão russa da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022, devastou o país e causou centenas de milhares de mortos nos dois lados, o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Desde que retornou ao poder, em janeiro de 2025, Trump pressiona pelo fim do conflito, mas as rodadas anteriores não registraram avanços. Além disso, a guerra contra o Irã, iniciada em fevereiro, relegou as negociações Rússia-Ucrânia a um segundo plano.

Europa e Ucrânia temem que Washington force Kiev a aceitar um acordo que resulte em uma rendição de fato, em particular porque Trump disse que a Ucrânia terá que ceder território.

A Rússia tenta deixar a Europa à margem das negociações. A maioria dos líderes europeus teve pouco ou nenhum contato com o presidente russo, Vladimir Putin, desde 2022.

Nesta terça-feira, a delegação de Kiev é liderada pelo negociador Rustem Umero. A equipe de Moscou é comandada pelo historiador nacionalista Vladimir Medinski.

O general Alexus Grynkewich, principal comandante dos Estados Unidos na Europa, participa das negociações, segundo o Exército americano. Trump também enviou seu outro negociador, o empresário Steve Witkoff.

"Nenhuma expectativa"

As posições dos dois lados continuam muito distantes.

A Rússia ocupa grandes faixas territoriais da Ucrânia, mas suas forças não conseguiram tomar toda a região de Donetsk (leste).

Moscou exige que Kiev renuncie às partes da região ainda sob seu controle e adverte que, se o país não aceitar, continuará com sua ofensiva. A Ucrânia rejeita a exigência, apesar do elevado custo humano e material do conflito.

Até o momento, Putin recusou uma trégua global e também se reunir com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

Com todos os problemas, a esperança de um acordo é baixa.

"Não temos nenhuma expectativa particular", comentou à AFP um funcionário do governo ucraniano em Kiev.

Analistas ucranianos disseram à AFP que Kiev poderia pressionar por tréguas locais no encontro.

Um recente cessar-fogo na região de Kherson foi um "precedente muito positivo", declarou à AFP o especialista em política ucraniana Volodimir Fesenko. Segundo ele, Kiev buscará "desescalar a guerra com tréguas locais".

Pouco antes da invasão em 2022, Moscou apresentou um ultimato ao Ocidente para que a Otan retirasse suas tropas do leste da Europa.

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