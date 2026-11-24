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ESTADOS UNIDOS EUA: deputado democrata amplia investigação sobre empresa de investimentos de Donald Trump Jr. Tanto Trump Jr. quanto a 1789 Capital negam irregularidades

Um dos principais deputados democratas dos Estados Unidos, Jamie Raskin, ampliou a investigação sobre a 1789 Capital, fundo de capital de risco de Donald Trump Jr., ao solicitar documentos de quatro empresas que receberam investimentos antes de serem beneficiadas por contratos lucrativos ou políticas do governo federal.

Raskin, líder democrata no Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes e futuro presidente do colegiado, enviou cartas na noite de segunda-feira (23) à empresa de defesa Hadrian Automation, à fabricante de cigarros eletrônicos Juul Labs, à plataforma de mercados de previsão Polymarket e à varejista online de armas GrabAGun.

O parlamentar de Maryland solicitou registros de dois anos de comunicações das empresas com a 1789 Capital, além de outros documentos, para investigar se o filho mais velho do presidente americano, Donald Trump, utilizou informações privilegiadas para articular ou antecipar medidas governamentais que beneficiaram as companhias e suas próprias finanças.

Tanto Trump Jr. quanto a 1789 Capital, sediada em Palm Beach, na Flórida, negam irregularidades.

As cartas intensificam uma investigação aberta por Raskin em agosto sobre a gestora, que, segundo ele, "subitamente encontrou uma mina de ouro em investimentos" após anunciar o filho do presidente como sócio em 2024. Um dos parlamentares que liderarão a fiscalização democrata sobre o governo Trump quando o partido assumir o controle do Congresso, em janeiro, Raskin afirmou que investigar casos de suborno e corrupção financeira estará entre suas prioridades.

Em evento do Axios na semana passada, Trump Jr. disse compreender as preocupações sobre corrupção, mas rejeitou as acusações, ressaltando que atua como investidor há décadas. "Consigo entender o que estão dizendo. Isso não significa que seja verdade", afirmou.

Os advogados da 1789 Capital defenderam, em setembro, que a tese de investimentos da empresa antecede o governo Trump. Na segunda-feira, o advogado da companhia, Bill Burck, acusou Raskin de promover "ataques pessoais desvinculados de evidências concretas".

Nas cartas obtidas pela Associated Press, Raskin detalhou como políticas e contratos federais beneficiaram as empresas e questionou a coincidência temporal dos investimentos da gestora, fundada em 2022.

Segundo o deputado, a Hadrian Automation recebeu quase US$ 1 bilhão em contratos da Marinha e do Exército americanos em março deste ano, seus primeiros contratos federais, após incorporar a 1789 Capital como investidora em 2025.

A Juul, por sua vez, recebeu autorização da agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês) para manter seus cigarros eletrônicos no mercado em julho de 2025, quatro meses depois de a gestora adquirir participação na companhia.

Já a GrabAGun recebeu apoio da 1789 Capital para abrir capital e incluiu Trump Jr. em seu conselho de administração antes de uma agência federal propor mudanças regulatórias para facilitar a entrega de armas de fogo em residências.

Raskin também questionou o encerramento de investigações do Departamento de Justiça e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) sobre a Polymarket, em julho de 2025, após a gestora investir na plataforma.

A GrabAGun classificou as acusações como "infundadas", enquanto a Juul afirmou que analisa a carta e pretende cooperar com o Congresso. As demais empresas não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

O governo Trump tem adotado medidas para conter os esforços de fiscalização dos democratas, incluindo uma ordem executiva assinada na sexta-feira que determina que fornecedores federais consultem o governo sobre solicitações do Congresso e retenham comunicações consideradas protegidas pela Casa Branca.

A medida pode dificultar a colaboração da Hadrian Automation com a investigação. Raskin classificou a ordem como "flagrantemente ilegal" e afirmou que fornecedores do governo têm o "dever e o direito de dizer a verdade quando convocados pelo Congresso".

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