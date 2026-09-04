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Internacional EUA derrubou 300 drones do narcotráfico na fronteira com o México em 2026 O secretário da Defesa do México, por sua vez, afirmou que se trata de drones comerciais usados para identificar "rotas livres, onde não há presença da autoridade"

Os Estados Unidos informaram, nesta sexta-feira (4), que derrubaram mais de 300 drones ligados ao crime organizado na fronteira com o México desde o início do ano.

O Comando Norte das Forças Armadas dos Estados Unidos, responsável pelo território americano e pelos países vizinhos, relacionou os aparelhos a cartéis do narcotráfico, sem apontar nenhum grupo específico.

Também não detalhou se as interceptações ocorreram em território americano ou mexicano.

"As organizações criminosas transnacionais utilizam drones para apoiar atividades ilegais transfronteiriças, incluindo operações de contrabando e ações de vigilância sobre agentes das forças de segurança e militares", informou o comando em comunicado.

O secretário da Defesa do México, por sua vez, afirmou que se trata de drones comerciais usados para identificar "rotas livres, onde não há presença da autoridade".

"Eles apenas capturam imagens e é isso o que transmitem", declarou o general Ricardo Trevilla, secretário da Defesa, durante a coletiva diária da presidente Claudia Sheinbaum. "No tema dos drones também houve uma coordenação muito boa."

"Temos 165 equipes antidrones mobilizadas na fronteira norte e, com isso, estamos obtendo bons resultados", acrescentou, sem esclarecer se o México participou de alguma das operações anunciadas pelos Estados Unidos.

Somente em agosto, o Comando Norte derrubou 100 drones. A força utiliza diferentes métodos, desde armas de fogo até tecnologias de interferência de sinal. No mês passado, implantou um sistema a laser para neutralizar esses aparelhos.

Sheinbaum reforçou as operações contra o tráfico de drogas sob pressão do presidente Donald Trump, que ameaçou impor tarifas generalizadas como forma de pressão.

Trump também ofereceu apoio militar a Sheinbaum para combater o crime organizado, mas a presidente de esquerda insiste que qualquer ação unilateral em território mexicano constituiria uma grave violação da soberania do país.

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