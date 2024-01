A- A+

Irã EUA descartaram participação própria ou de Israel em explosões no Irã Pelo menos 103 pessoas morreram no sul do país

O Departamento de Estado dos Estados Unidos negou, nesta quarta-feira (3), que Washington ou Israel sofreram por trás das mortes mortais no Irã e anunciou contra uma escalada, após um suposto ataque israelense contra um líder do Hamas no Líbano.

Pelo menos 103 pessoas morreram no sul do Irã, perto do túmulo do general da Guarda Revolucionária Qasem Soleimani, no quarto aniversário de sua morte em um ataque de drones americanos.

“Os Estados Unidos não estiveram envolvidos de nenhuma forma e qualquer insinuação de que a contradiga é ridícula”, disse o jornalista o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller. “Não temos nenhuma razão para acreditar que Israel esteja envolvido nesta explosão”, acrescentou. “Nossos pêsames às vítimas e seus entes queridos que morreram nesta explosão terrível”, acrescentou.

Miller se absteve de avaliar quem cometeu o ataque no Irã.

Soleimani, que liderou uma unidade de elite da Guarda Revolucionária, também foi um inimigo do grupo Estado Islâmico (EI), um movimento extremista sunita que cometeu ataques no Irã, um país majoritariamente xiita.

Soleimani morreu há quatro anos em Bagdá, em uma operação ordenada pelo então presidente dos Estados Unidos Donald Trump, após ataques a forças americanas no país por milícias xiitas vinculadas ao Irã.

A explosão no aniversário de sua morte ocorre um dia após um suposto ataque israelense matar o número dois do Hamas, Saleh al Aruri, nos subúrbios da capital do Líbano, Beirute, um reduto do Hezbollah, movimento apoiado pelo Irã.

Miller não confirmou explicitamente a responsabilidade de Israel ou apoiou o ataque, mas afirmou que Aruri era um "terrorista brutal com sangue de civis nas mãos".

Ele anunciou, no entanto, contra uma escalada na região.

“Ninguém está interessado, nenhum país da região, nenhum país do mundo, em que este conflito se intensifique”, afirmou.

O Irã apoia o Hamas, o movimento islâmico que governa a Faixa de Gaza.

Combatentes do Hamas se infiltraram em Israel em 7 de outubro e mataram cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP com base em números oficiais israelenses.

Em resposta ao ataque mais mortal de sua história, Israel lançou uma ofensiva impiedosa que destruiu vastas áreas de Gaza e causou mais de 22.300 mortes, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

