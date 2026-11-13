Terroristas
EUA designa gangues guatemaltecas Lorenzanas, Huistas e Mendoza como grupos terroristas
Desde o início de 2025, o governo de Donald Trump, passou a classificar diversas organizações do crime organizado na América Latina como grupos terroristas
Os Estados Unidos designaram as gangues guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas e Los Mendoza como grupos terroristas, devido às suas ações violentas e aos seus vínculos com os cartéis de drogas mexicanos, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (13).
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Após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, os Estados Unidos passaram a classificar grupos do crime organizado na América Latina como terroristas, medida que, segundo o governo, permite ampliar o tipo de operações realizadas contra eles.