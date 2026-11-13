A- A+

Terroristas EUA designa gangues guatemaltecas Lorenzanas, Huistas e Mendoza como grupos terroristas Desde o início de 2025, o governo de Donald Trump, passou a classificar diversas organizações do crime organizado na América Latina como grupos terroristas

Os Estados Unidos designaram as gangues guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas e Los Mendoza como grupos terroristas, devido às suas ações violentas e aos seus vínculos com os cartéis de drogas mexicanos, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira (13).

Após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro de 2025, os Estados Unidos passaram a classificar grupos do crime organizado na América Latina como terroristas, medida que, segundo o governo, permite ampliar o tipo de operações realizadas contra eles.

Veja também