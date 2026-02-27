A- A+

Estados Unidos EUA designa Irã como Estado que pratica 'prisões arbitrárias' O anúncio chega no momento em que os Estados Unidos ameaçam realizar uma ação militar contra Teerã

Os Estados Unidos designaram, nesta sexta-feira (27), o Irã como um Estado que pratica "prisões arbitrárias", a primeira medida deste tipo no âmbito de uma nova lista que poderia derivar em restrições de viagem.

"O regime iraniano deve deixar de fazer reféns e libertar todos os americanos detidos injustamente no Irã, medidas que poderiam pôr fim a esta designação e a ações associadas", disse o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

O anúncio chega no momento em que os Estados Unidos ameaçam realizar uma ação militar contra Teerã.

