Estados Unidos

EUA designa Irã como Estado que pratica 'prisões arbitrárias'

O anúncio chega no momento em que os Estados Unidos ameaçam realizar uma ação militar contra Teerã

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do IrãPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/Várias Fontes/AFP

Os Estados Unidos designaram, nesta sexta-feira (27), o Irã como um Estado que pratica "prisões arbitrárias", a primeira medida deste tipo no âmbito de uma nova lista que poderia derivar em restrições de viagem.

"O regime iraniano deve deixar de fazer reféns e libertar todos os americanos detidos injustamente no Irã, medidas que poderiam pôr fim a esta designação e a ações associadas", disse o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

O anúncio chega no momento em que os Estados Unidos ameaçam realizar uma ação militar contra Teerã.

