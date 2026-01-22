A- A+

diplomacia EUA designa nova chefe de missão diplomática na Venezuela Este é o cargo mais alto em uma representação diplomática depois de um embaixador

Os Estados Unidos nomearam Laura Dogu como a nova chefe de sua missão diplomática na Venezuela, em um processo para restaurar as relações tensas após a queda do presidente deposto Nicolás Maduro, disse uma fonte diplomática à AFP nesta quinta-feira (22).

Este é o cargo mais alto em uma representação diplomática depois de um embaixador. A nomeação de Dogu também marca uma maior mudança nas relações entre Washington e Caracas, que estavam rompidas desde 2019.

Dogu consta como chefe da missão no site oficial da embaixada dos EUA na Venezuela, informação confirmada à AFP por uma fonte interna sob condição de anonimato.

Washington e Caracas estão em um processo de retomada "gradual" das relações na Venezuela pós-Maduro.

Altos diplomatas americanos viajaram a Caracas em 9 de janeiro para avaliar a reabertura da embaixada, fechada desde 2019. Entre eles estavam John McNamara, o principal diplomata americano na vizinha Colômbia, e outros membros da equipe.

Dogu foi embaixadora dos Estados Unidos na Nicarágua, cujo presidente de esquerda, Daniel Ortega, é um dos poucos aliados da Venezuela na região. A diplomata chefiou essa delegação desde 2015.

Entre 2012 e 2015, ela atuou como vice-chefe de missão na embaixada dos EUA na Cidade do México.

Os Estados Unidos lançaram uma operação militar na Venezuela em 3 de janeiro que capturou Maduro e o transferiu, juntamente com sua esposa, para Nova York, onde ambos enfrentam julgamento por acusações de tráfico de drogas.

Delcy Rodríguez, que foi sua vice-presidente, assumiu o cargo temporariamente sob forte pressão de Donald Trump, que disse tê-la em alta consideração e a convidou para a Casa Branca em uma data ainda a ser definida.

O presidente americano afirma estar no comando da Venezuela, país com as maiores reservas de petróleo do planeta.

