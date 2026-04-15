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Embaixada EUA designa novo chefe da missão diplomática para a Venezuela "Tenho o prazer de anunciar que John Barrett chegará em breve à Venezuela para atuar como o próximo encarregado de negócios da Embaixada dos EUA em Caracas", anunciou a embaixadora Laura Dogu

O governo dos Estados Unidos designou John Barrett como o novo chefe de sua missão diplomática na Venezuela, no âmbito da normalização das relações entre os dois países após a queda de Nicolás Maduro, anunciou nesta quarta-feira (15) a embaixada americana em Caracas.

É a mais alta autoridade de uma representação diplomática depois do embaixador.

“Tenho o prazer de anunciar que John Barrett chegará em breve à Venezuela para atuar como o próximo encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos em Caracas”, anunciou a embaixadora Laura Dogu, nomeada em janeiro, em um comunicado oficial publicado no X.

“Minha designação temporária em Caracas está chegando ao fim e retornarei ao meu cargo anterior como assessora de política externa do chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos”, acrescentou Dogu.

Os Estados Unidos e o governo interino da Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, anunciaram no início de março o restabelecimento das relações diplomáticas e consulares, após sete anos de ruptura.

A embaixada americana em Caracas retomou suas operações no fim desse mês, enquanto a Venezuela voltou a tomar posse de sua embaixada em Washington.

Barrett atuou como encarregado de negócios dos Estados Unidos na Guatemala desde janeiro de 2026. Ele já trabalhou no Panamá, no Peru e no Brasil.

Após a derrubada de Maduro em uma operação dos Estados Unidos em 3 de janeiro, Rodríguez governa sob forte pressão de Washington, que afirma estar no comando do país caribenho.

O presidente interina promoveu uma reforma petrolífera e uma nova lei de mineração com o objetivo de abrir o país com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo a investidores estrangeiros.

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