ESTADOS UNIDOS

EUA designa organização Irmandade Muçulmana como terrorista

A Irmandade Muçulmana é uma organização pan-islâmica fundada no Egito em 1928 e que se estende a outros países do mundo árabe

Bandeira dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos designaram, nesta terça-feira (13), o grupo político islamista Irmandade Muçulmana no Egito, Líbano e Jordânia como organizações terroristas estrangeiras, um pedido de longa data de seus aliados árabes e dos conservadores americanos.

A Irmandade Muçulmana é uma organização pan-islâmica fundada no Egito em 1928 e que se estende a outros países do mundo árabe.

"Estas designações refletem as ações iniciais de um esforço contínuo e sustentado para frustrar a violência e a desestabilização das filiais da Irmandade Muçulmana onde quer que ocorram", disse Marco Rubio, secretário de Estado, em um comunicado.

O grupo já havia sido designado como terrorista em alguns países, como Egito e Arábia Saudita.

Jordânia também o nomeou como tal em abril do ano passado e acusou o grupo de fabricar e armazenar armas e de ter planos para desestabilizar o reino.

