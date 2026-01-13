EUA designa organização Irmandade Muçulmana como terrorista
A Irmandade Muçulmana é uma organização pan-islâmica fundada no Egito em 1928 e que se estende a outros países do mundo árabe
Os Estados Unidos designaram, nesta terça-feira (13), o grupo político islamista Irmandade Muçulmana no Egito, Líbano e Jordânia como organizações terroristas estrangeiras, um pedido de longa data de seus aliados árabes e dos conservadores americanos.
"Estas designações refletem as ações iniciais de um esforço contínuo e sustentado para frustrar a violência e a desestabilização das filiais da Irmandade Muçulmana onde quer que ocorram", disse Marco Rubio, secretário de Estado, em um comunicado.
O grupo já havia sido designado como terrorista em alguns países, como Egito e Arábia Saudita.
Jordânia também o nomeou como tal em abril do ano passado e acusou o grupo de fabricar e armazenar armas e de ter planos para desestabilizar o reino.