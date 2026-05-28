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EUA designam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras

Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são apontadas como duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil pelos Estados Unidos

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Decisão foi anunciada pelo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, na rede social XDecisão foi anunciada pelo secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, na rede social X - Foto: Jonathan Ernst / POOL / AFP

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, informou que o país está designando o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho organizações terroristas.

"O Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Sua influência se estende por toda a nossa região e chega ao nosso país", escreveu Rubio no X nesta quinta-feira, 28.

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"Hoje, designei essas organizações como Organizações Terroristas Estrangeiras e como Terroristas Globais Especialmente Designados", disse.

"O governo Trump continuará usando todas as ferramentas disponíveis para proteger nossos interesses de segurança nacional e negar financiamento e recursos a narcoterroristas", concluiu Rubio.

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