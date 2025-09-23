Ter, 23 de Setembro

Diplomacia

EUA desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York antes da assembleia da ONU

Os debates de alto nível na ONU começam nesta terça-feira em Nova York com os discursos dos presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump

Líderes globais se reúnem nesta segunda-feira (22) na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova YorkLíderes globais se reúnem nesta segunda-feira (22) na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York - Foto: Juan Seguí Moreno/Divulgação

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira (23), que desmantelou uma rede com mais de 100.000 cartões SIM que poderiam ter prejudicado a rede de telecomunicações de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU.

"Além de fazer ameaças telefônicas anônimas, esses dispositivos poderiam ser usados para realizar uma ampla gama de ataques às telecomunicações", incluindo "desativar torres de telefonia celular, permitir ataques de negação de serviço e facilitar a comunicação anônima e criptografada entre possíveis atores maliciosos e organizações criminosas", afirmou a agência em um comunicado.

Os dispositivos foram encontrados em um raio de 56 quilômetros da Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Dado o momento, a localização e o potencial de interrupção significativa da rede de telecomunicações de Nova York que esses dispositivos representavam, a agência agiu rapidamente para interromper essa rede", afirmou o comunicado.

