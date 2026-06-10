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Guerra EUA desmente Irã e fechamento negativo do Estreito de Ormuz De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, os navios comerciais continuam transitando pelo estreito na noite de hoje

O Exército dos Estados Unidos desmentiu nesta quarta-feira (10) a afirmação do Irã de que o Estreito de Ormuz foi totalmente fechado em resposta aos ataques americanos mais recentes.

“Os navios comerciais continuam transitando pelo estreito na noite de hoje”, publicou no X o Comando Central dos Estados Unidos, que supervisiona as forças naquela região.

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