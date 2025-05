EUA destacam parceria econômica com Japão e pedem avanços em tarifas e investimentos

A- A+

Os Estados Unidos reforçaram nesta sexta-feira, 30, a importância da parceria econômica com o Japão, durante reunião entre o secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o ministro japonês da Revitalização Econômica, Ryosei Akazawa.

Em comunicado, o Departamento do Tesouro informou que Bessent agradeceu a Akazawa pelo "engajamento contínuo com os Estados Unidos em prol de um comércio justo e recíproco" e mencionou a recente reunião com o ministro das Finanças japonês, Katsunobu Kato, em Banff, no Canadá.

Segundo o Tesouro, os representantes americanos e japoneses mantiveram discussões "francas e construtivas".

Bessent destacou "a importância de abordar tarifas e medidas não tarifárias, aumentar investimentos e trabalhar juntos para enfrentar questões de segurança econômica e outros temas de interesse mútuo".

