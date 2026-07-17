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Guerra no Oriente Médio EUA destroem torre de vigilância iraniana para Estreito de Ormuz e Irã sinaliza retaliação ataque protege a liberdade de navegação em águas regionais para todos os navios, exceto aqueles que tentam violar o bloqueio naval em curso dos EUA contra o Irã, acrescentou o Centcom

As forças dos EUA destruíram na quinta-feira, 16, a torre de vigilância do Porto de Chah Bahar Shahid Kalantari, parte de uma rede de vigilância marítima ao longo da costa iraniana do Golfo de Omã, usada por décadas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) para rastrear e alvejar navios comerciais que transitam pelo Estreito de Ormuz, informou nesta sexta-feira, 17, o Comando Central dos EUA (Centcom).

"A destruição da torre degrada diretamente a capacidade da IRGC de coordenar ataques contra tripulações civis inocentes", escreveu a conta oficial do Centcom no X. O ataque protege a liberdade de navegação em águas regionais para todos os navios, exceto aqueles que tentam violar o bloqueio naval em curso dos EUA contra o Irã, acrescentou o órgão.

On July 16, U.S. forces successfully destroyed the Chah Bahar Shahid Kalantari Port surveillance tower, part of a maritime surveillance network along Iran’s Gulf of Oman coastline used for decades by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) to track and target commercial… pic.twitter.com/CgBNvgOFf9 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Em paralelo, a conta oficial do Telegram da IRGC afirmou que os movimentos e o equipamento do "exército terrorista americano" estão sob a supervisão das unidades navais iranianas e que Washington está se aproximando da "hora zero das operações contra as unidades navais do Centcom" nas águas da região.

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