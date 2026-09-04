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DIPLOMACIA EUA devem enviar negociadores a Moscou e Kiev neste fim de semana para tentar discutir guerra A movimentação diplomática ocorre em meio a novos ataques de ambos os lados

Negociadores dos Estados Unidos devem viajar a Moscou e Kiev nos próximos dias, em uma nova tentativa de destravar as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia, enquanto os dois países trocaram novos ataques durante a madrugada desta sexta-feira (4).

O presidente ucraniano, Volodymiyr Zelenski, afirmou que datas preliminares já foram definidas para reuniões nas duas capitais e que sua equipe de negociação mantém contato quase permanente com os americanos. "Eles confirmaram que terão uma reunião em Moscou e outra em Kiev. Esperamos que esta última ocorra nos próximos dias", disse. Segundo ele, a Ucrânia está pronta para negociações "significativas e de alto nível".

A agência estatal russa Tass informou que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner devem visitar primeiro Moscou e depois Kiev, em 5 e 6 de setembro. A informação não foi confirmada pelos EUA. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também evitou confirmar a passagem dos dois por Moscou e disse apenas que a imprensa será informada caso a reunião ocorra.

Witkoff e Kushner estiveram pela última vez em Moscou em janeiro, quando se reuniram com o presidente Vladimir Putin. Uma eventual viagem agora marcaria a primeira visita dos dois a Kiev Após o encontro de janeiro, o assessor presidencial russo Yury Ushakov classificou as conversas como construtivas, mas afirmou que não seria possível alcançar um acordo duradouro sem resolver a questão territorial.

A movimentação diplomática ocorre em meio a novos ataques. Uma ofensiva russa contra a região de Odessa matou uma pessoa e deixou ao menos cinco feridos, enquanto dois policiais morreram em Dnipro. Em Kiev, um ataque de drone feriu três pessoas. Na Rússia, drones ucranianos atingiram Sochi e o distrito vizinho de Sirius, provocando incêndio em um depósito de petróleo, segundo autoridades locais.

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