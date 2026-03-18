EUA devem exigir garantias de até US$ 15 mil para solicitações de visto de mais 12 países
A garantia é reembolsada se a solicitação de visto for negada ou, se concedida, se a pessoa aderir aos termos do visto
O Departamento de Estado dos EUA anunciou a adição de 12 países a uma lista crescente de nações cujos cidadãos devem pagar garantias de até US$ 15 mil para solicitar vistos americanos, a partir de 2 de abril.
Os portadores de passaportes do Camboja, Etiópia, Geórgia, Granada, Lesoto, Maurício, Mongólia, Moçambique, Nicarágua, Papua Nova Guiné, Seychelles e Tunísia serão obrigados a pagar a garantia, que é reembolsada se a solicitação de visto for negada ou, se concedida, se a pessoa aderir aos termos do visto.
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"O programa de garantias de visto já se mostrou eficaz em reduzir drasticamente o número de destinatários de visto que permanecem além do prazo de seus vistos e permanecem ilegalmente nos EUA", disse o departamento, acrescentando que quase 97% das quase mil pessoas que pagaram a garantia não permaneceram além do prazo de seus vistos.
Com a adição, ao todo serão 50 nações cujos cidadãos estão sujeitos a essa exigência, que foi implementada pela administração do presidente dos EUA, Donald Trump, no ano passado, enquanto intensificava o combate a permanências além do prazo dos vistos e, de forma mais ampla, movia-se para restringir a migração ilegal.
*Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, Sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.