Obras roubadas EUA devolvem obras roubadas por nazistas avaliadas em US$ 2,5 milhões A nova devolução é anunciada após o retorno, no ano passado, de sete obras de arte roubadas de Grunbaum em 1938

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira que dois desenhos roubados pelo regime nazista e que acabaram expostos em museus americanos serão devolvidos a familiares de Fritz Grunbaum, um judeu austríaco artista de cabaré que morreu no Holocausto.

A nova devolução é anunciada após o retorno, no ano passado, de sete obras de arte roubadas de Grunbaum em 1938, vendidas pelos nazistas para financiar sua máquina de guerra.

O Museu de Arte Allen da Universidade Oberlin detinha a obra "Girl with Black Hair", avaliada em cerca de US$ 1,5 milhão, enquanto "Portrait of a Man" permanecia na coleção do Museu de Arte Carnegie e está avaliada em cerca de US$ 1 milhão.

Ambos os desenhos são do artista expressionista austríaco Egon Schiele.

“Esta é uma vitória para a justiça e para a memória de um artista corajoso, colecionador de arte e opositor do fascismo”, disse Timothy Reif, juiz e parente de Grunbaum, que morreu no campo de concentração de Dachau. “Como herdeiros de Fritz Grunbaum, estamos gratos por esse homem que lutou pelo que era correto em seu próprio tempo continuar fazendo com que o mundo seja mais justo, decadas após a sua morte trágica."

Além das sete obras recuperadas no ano passado e das duas peças que serão devolvidas agora, outra obra foi entregue à família por um colecionador.

Grunbaum era um crítico dos nazistas e possuía centenas de obras de arte, incluindo mais de 80 criadas por Schiele.

Preso pelos nazistas em 1938, ele foi forçado a ceder seu poder legal à sua mulher, que foi obrigada a entregar toda a coleção de arte da família antes de ser deportada para outro campo de concentração.

