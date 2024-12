EUA diz que 'ainda não' consegue chegar a cessar-fogo em Gaza

A- A+

Os Estados Unidos estão trabalhando em um acordo de cessar-fogo e para a libertação dos reféns em Gaza, mas ainda há um caminho a ser percorrido, afirmou, neste domingo (1º), o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ao canal NBC.

"Estamos trabalhando ativamente para tentar fazer com que isso aconteça. Estamos muito engajados com os principais atores da região, e há atividade até mesmo hoje", disse Sullivan, citado pela NBC.

"Haverá mais conversas e consultas, e nossa esperança é que possamos gerar um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns, mas ainda não conseguimos isso", destacou.

Seus comentários foram feitos um dia após Israel atacar alvos do Hezbollah no Líbano, pouco depois da vigência de um frágil cessar-fogo com o grupo xiita libanês apoiado pelo Irã.

Ao citar o conflito, o conselheiro elogiou o acordo de cessar-fogo alcançado e explicou que os Estados Unidos estão trabalhando com os militares libaneses para garantir que o acordo seja implementado "de forma eficaz".

"Precisamos protegê-lo e garantir que ele seja totalmente implementado", disse Sullivan à NBC.

Sobre a guerra em Gaza, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse em Jerusalém, neste domingo, que há "indícios" de que poderia haver progresso em direção a um acordo para garantir a libertação dos reféns sequestrados pelo Hamas em outubro do ano passado.

