06 de Março

Mundo

EUA diz que atacou mais de 3 mil alvos no Irã em uma semana de conflito

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (6)

Bandeira dos EUABandeira dos EUA - Foto: YouTube

Os Estados Unidos atacaram mais de 3 mil alvos durante a primeira semana da guerra contra o Irã, informou o Exército americano nesta sexta-feira (6).

Entre os alvos estão centros de comando e controle, sistemas de defesa aérea, bases de mísseis e navios e submarinos da Marinha iraniana, indicou o Comando Central dos Estados Unidos, responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.

