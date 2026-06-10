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Guerra

EUA diz que concluiu nova onda de ataques contra o Irã

Ataques "centros de vigilância militar iranianos, sistemas de comunicação e instalações de defesa antiaérea"

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EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas  - Foto: Getty Images via AFP

O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira (10) ter “concluído” sua mais recente onda de ataques contra o Irã, realizada na madrugada de quinta-feira (horário local), na qual atingiu “centros de vigilância militar iranianos, sistemas de comunicação e instalações de defesa antiaérea”.

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“Membros do Corpo de Fuzileiros Navais, da Força Aérea e da Marinha dos EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas e para navios mercantes internacionais que transitavam pelas águas da região”, publicou no X o comando pelas operações militares no Oriente Médio.

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