Guerra
EUA diz que concluiu nova onda de ataques contra o Irã
Ataques "centros de vigilância militar iranianos, sistemas de comunicação e instalações de defesa antiaérea"
EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas - Foto: Getty Images via AFP
O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira (10) ter “concluído” sua mais recente onda de ataques contra o Irã, realizada na madrugada de quinta-feira (horário local), na qual atingiu “centros de vigilância militar iranianos, sistemas de comunicação e instalações de defesa antiaérea”.
Leia também
• EUA lança novos ataques contra o Irã, que respondem com fechamento de Ormuz
• Irã anuncia ataque contra quartel-geral da 5ª Frota dos EUA no Bahrein
• EUA desmente Irã e fechamento negativo do Estreito de Ormuz
“Membros do Corpo de Fuzileiros Navais, da Força Aérea e da Marinha dos EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas e para navios mercantes internacionais que transitavam pelas águas da região”, publicou no X o comando pelas operações militares no Oriente Médio.