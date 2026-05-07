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Encontro EUA diz que conversa entre Leão XIV e Rubio foi 'amistosa e construtiva' Audiência, que durou cerca de 45 minutos, "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado

A conversa entre o papa Leão XIV e o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi “amigável e construtiva”, indicou uma fonte do Departamento de Estado, apesar do recente ataque do presidente Donald Trump contra o pontífice sumô.

A audiência, que durou cerca de 45 minutos, "ressaltou a solidez das relações entre os Estados Unidos e a Santa Sé, além do compromisso comum de ambos em favor da paz e da dignidade humana", afirmou o Departamento de Estado em comunicado.

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