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Conflito EUA diz que fluxo de petróleo em Ormuz voltou "quase" aos níveis pré-guerra O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, minimizou os confrontos regulares na região, seis meses após o início das hostilidades

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quinta-feira (3) que o fluxo de petróleo pelo estreito de Ormuz havia retornado quase aos níveis anteriores à guerra com o Irã.

"Se olharem para três meses atrás, quanto petróleo e gás saíam do estreito sob as ameaças iranianas? Praticamente nada. Agora, está quase de volta ao nível em que estava antes de o conflito começar", disse Vance em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Vance minimizou os confrontos regulares na região, seis meses após o início das hostilidades.

"Eu não chamaria isso de uma guerra. Neste momento, não há trocas de tiros ativas", disse, ao ser questionado se a guerra terminará antes das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro.

"Reconheço que houve lugares onde isso se intensificou", disse. Mas as principais operações de combate duraram apenas seis semanas após o início da guerra entre Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro, afirmou.

"Quando me perguntam quando isso vai terminar, estão me fazendo uma pergunta como: quando os iranianos vão parar de atirar contra navios? Acho que a realidade é que não sei a resposta para essa pergunta. Teriam que perguntar aos iranianos", disse.

Vance insistiu que os Estados Unidos não retomariam as conversas com o Irã até que este pusesse fim aos ataques contra o transporte marítimo comercial.

Os índices de aprovação de Trump estão próximos das mínimas históricas, enquanto o presidente que prometeu manter os Estados Unidos fora de novas guerras no exterior se encontra preso em um atoleiro com a república islâmica.

Dezoito soldados americanos e milhares de pessoas no Irã e no Líbano morreram no conflito desde fevereiro.

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