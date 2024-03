A- A+

EUA EUA diz que Rússia tenta "semear discórdia" com vazamentos do Exército alemão Berlim confirmou a autenticidade da gravação

A difusão nas redes sociais de uma conversa entre militares alemães sobre envio de armas a Kiev é "uma tentativa" dos russos de "semear discórdia", denunciou, nesta segunda-feira (4), um porta-voz da Casa Branca.

Após a divulgação do áudio, que provocou uma crise entre Rússia e Alemanha, Moscou denunciou nesta segunda-feira o "envolvimento direto" do Ocidente na Ucrânia.

Berlim confirmou a autenticidade da gravação.

O áudio mostra "mais uma vez a participação direta do Ocidente coletivo no conflito da Ucrânia", declarou aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Os participantes da conversa falam da hipótese de fornecer a Kiev mísseis Taurus de longo alcance de fabricação alemã e do que é necessário para que as tropas ucranianas os utilizem, assim como de seu possível impacto.

"Esta é uma tentativa descarada e clara dos russos de tentar semear a discórdia e mostrar divisão, de tentar fazer com que pareça que o Ocidente não está unido", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby. "Não vamos ceder diante desta tentativa [...] Estamos trabalhando todos juntos para tentar apoiar a Ucrânia", afirmo

