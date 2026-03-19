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petróleo EUA diz que seguem vigentes sanções a petroleiros russos rumo a Cuba e Coreia do Norte Diante do aumento dos preços do petróleo, Washington permitiu, em 12 de março, mediante uma emenda ao seu regime de sanções, a venda do petróleo transportado por petroleiros russos

Os Estados Unidos modificaram, nesta quinta-feira (19), a suspensão das sanções concedida aos petroleiros russos em alto-mar, detalhando que as cargas com destino a Cuba e à Coreia do Norte seguem sujeitas a restrições.

Diante do aumento dos preços do petróleo, Washington permitiu, em 12 de março, mediante uma emenda ao seu regime de sanções, a venda do petróleo transportado por petroleiros russos.

A ordem de liberalização original só tinha estabelecido uma exceção: as transações envolvendo o Irã.

Agora, detalha que esta venda de petróleo para Cuba e Coreia do Norte também está proibida, assim como para algumas regiões da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

A Rússia estava submetida a sanções devido à invasão da Ucrânia.

A licença do Departamento do Tesouro autoriza a entrega e a venda de petróleo bruto e produtos petrolíferos russos que tiverem sido carregados em navios das 12h01 locais (13h01 de Brasília) de 12 de março ou antes às 12h01 locais (13h01 de Brasília) de 11 de abril.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, busca uma mudança de governo em Cuba, após quase sete décadas de comunismo.

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