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Guerra no Oriente Médio

EUA diz que suposto ataque do Irã em embarcação norte-americana é falso

Declaração veio depois de a mídia estatal iraniana afirmar que a Marinha iraniana impediu a entrada de navios de guerra "americano-sionistas" no Estreito de Ormuz

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Bandeira dos Estados UnidosBandeira dos Estados Unidos - Foto: Reprodução/Pixabay

O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, na sigla em inglês) classificou o suposto ataque iraniano contra uma embarcação americana como "falso" e informou que nenhum navio da Marinha foi atingido por mísseis lançados pelo Irã, em publicação no X nesta segunda-feira, 4.

 

CLAIM: Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps hit a U.S. warship with two missiles.

TRUTH: No U.S. Navy ships have been struck. U.S. forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports. pic.twitter.com/VFxovxLU6G

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A declaração veio depois de a mídia estatal iraniana afirmar que a Marinha iraniana impediu a entrada de navios de guerra "americano-sionistas" no Estreito de Ormuz e que dois mísseis atingiram um navio de guerra dos EUA perto da ilha de Jask, após a embarcação ignorar advertências de Teerã.

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