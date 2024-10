EUA diz ter ajudado a resgatar jovem yazidi que vivia detida em Gaza

Os Estados Unidos ajudaram, a pedido do Iraque e com o apoio de Israel, a retirar uma jovem da minoria yazidi da Faixa de Gaza, onde estava cativa, anunciou nesta quinta-feira (3) o Departamento de Estado.

“Posso dizer a vocês que agora ela está a salvo com sua família no Iraque”, disse o porta-voz do departamento, Matthew Miller, ao ser questionado sobre o caso em sua coletiva de imprensa diária.