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Conflito EUA dizem estabilizar Estreito de Ormuz com 'Projeto Liberdade', mas cobram de novo ação global Secretário de Guerra americano, Pete hegseth, acusou Teerã de "assediar navios por tempo demais" na região e reafirmou que o país persa "não controla o Estreito"

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira (5) que já atuam para estabilizar a navegação no Estreito de Ormuz por meio do "Projeto Liberdade", uma missão temporária e distinta de outras operações militares na região, enquanto cobram maior engajamento internacional. As declarações foram feitas pelo secretário de Guerra, Pete Hegseth, e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, em coletiva no Pentágono.

Segundo Hegseth, a iniciativa é uma missão temporária e separada da Operação Fúria Épica. Ele ressaltou que Washington "não está procurando uma luta com o Irã", mas busca garantir a liberdade de navegação em meio ao aumento das tensões. "Os EUA estão estabilizando a situação, mas esperam que o mundo também se mobilize", disse.

O secretário acusou Teerã de "assediar navios por tempo demais" na região e reafirmou que o país persa "não controla o Estreito de Ormuz". Hegseth acrescentou que a operação não exigirá a entrada de forças americanas em território, espaço aéreo ou águas iranianas. "Centenas de navios estão se alinhando para transitar pelo estreito", disse, destacando ainda que o bloqueio marítimo dos EUA a portos iranianos segue em vigor.

Caine, por sua vez, detalhou o cenário de segurança, afirmando que o Irã disparou contra embarcações comerciais nove vezes e apreendeu dois navios porta-contêineres desde o anúncio de cessar-fogo. Segundo ele, 22,5 mil marinheiros permanecem retidos no Golfo sem conseguir transitar.

"O Irã continua a atacar seus vizinhos", disse o general, acrescentando que as ações até agora ficaram abaixo do limiar de uma retomada de combate em larga escala. Ainda assim, Caine enfatizou que navios comerciais "sentirão o poder de combate dos EUA no mar e nos céus" e que as forças americanas seguem prontas para retomar operações militares mais amplas caso seja necessário.



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