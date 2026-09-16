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Estados Unidos

EUA dizem que barco do Equador foi afundado no Pacífico com suposta ligação ao narcotráfico

Americanos garantiram que os tripulantes foram retirados do barco e "serão transferidos para as autoridades equatorianas"

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EUA dizem que barco do Equador foi afundado no Pacífico com suposta ligação ao narcotráficoEUA dizem que barco do Equador foi afundado no Pacífico com suposta ligação ao narcotráfico - Foto: Reprodução/X/@southcom

O Comando Sul dos EUA informou na terça-feira, 16, o afundamento nas águas do Pacífico de outro barco do Equador, identificado como uma "estação de reabastecimento flutuante que apoiava operações ilícitas de tráfico de drogas em alto-mar", supostamente associada à perigosa facção criminosa Los Choneros

Os americanos garantiram que os tripulantes foram retirados do barco e "serão transferidos para as autoridades equatorianas". Em publicação no X, os EUA divulgaram um vídeo que mostra um helicóptero sobrevoando a embarcação, que depois é abordada por um grupo de militares estrangeiros, e, finalmente, uma explosão que a destrói.

 

As autoridades do Equador não fizeram comentários sobre este novo caso. A embarcação, identificada como "Siempre Don Carlos", é a sexta afundada por forças dos Estados Unidos em menos de três semanas.

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Estes episódios se somam aos de outras três embarcações cujos tripulantes afirmam ter sido interceptados por forças norte-americanas este ano. Além disso, há o caso do barco "Fiorella", cujos oito pescadores seguem desaparecidos desde janeiro. Os tripulantes das demais embarcações retornaram ao país. Fonte: Associated Press.

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