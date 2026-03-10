A- A+

Estados Unidos EUA: DoE culpa funcionário por postagem errônea nas redes sociais sobre escolta a petroleiro A postagem, que afirmava que a Marinha dos EUA havia ajudado um petroleiro a atravessar o Estreito de Ormuz, foi rapidamente removida

O porta-voz do Departamento de Energia dos EUA (DoE), Ben Dietderich, disse que o vídeo postado pelo secretário Chris Wright foi excluído de sua conta oficial no X depois que se determinou que ele havia sido legendado incorretamente pela equipe do departamento.

A postagem, que afirmava que a Marinha dos EUA havia ajudado um petroleiro a atravessar o Estreito de Ormuz, foi rapidamente removida.

De acordo com Dietderich, o secretário e outros funcionários estão "acompanhando de perto a situação" no estreito, um ponto de acesso fundamental para o transporte de petróleo e gás natural no Oriente Médio. A perspectiva de escoltas militares poderia ajudar a reduzir as pressões sobre os preços criadas pela guerra.

