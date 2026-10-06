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Internacional EUA e 9 países condenam supostas ações do Irã nas Américas; Brasil não assina declaração Além dos Estados Unidos, assinam o texto Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago

Os Estados Unidos e outros nove países das Américas condenaram na segunda-feira, 5, supostas ações terroristas e operações de influência atribuídas ao Irã e a grupos aliados no Hemisfério Ocidental, em comunicado conjunto divulgado pelo Departamento de Estado americano. O Brasil não está entre os signatários da declaração.

Além dos EUA, assinam o texto Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago.

Segundo o comunicado, as ações atribuídas a Teerã e seus aliados incluem planos de ataques letais, arrecadação ilícita de recursos, interferência política, operações de influência estrangeira e iniciativas destinadas a fortalecer redes terroristas, pressionar adversários e comprometer processos legais ou administrativos.

"Permanecemos unidos em nossa determinação de proteger nossos países e nossos povos contra essas ameaças. A República Islâmica do Irã e seus representantes devem interromper essas ações agora", afirmaram os governos.

Os países também elogiaram iniciativas adotadas na região para combater atividades iranianas e prometeram ampliar a coordenação e a cooperação contra a ameaça.

O comunicado foi divulgado após EUA e Paraguai terem copatrocinado, no mês passado, um fórum sobre o combate ao terrorismo transnacional, com foco em reforçar a cooperação policial entre países do continente para conter atividades atribuídas ao Irã. Segundo Washington, a iniciativa faz parte dos esforços do governo Trump para fortalecer a segurança no hemisfério.

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