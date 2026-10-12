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Mundo

EUA e aliados alertam Irã sobre atos 'inaceitáveis' após tentativa de atentado a base britânica

Tentativa de ataque foi atribuída à Guarda Revolucionária iraniana.

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EUA retira todos os seus bombardeiros de base aérea britânica após incidenteEUA retira todos os seus bombardeiros de base aérea britânica após incidente - Foto: Justin Tallis / AFP

Os Estados Unidos e aliados como Reino Unido, Austrália, Canadá, França e Alemanha alertaram Teerã, nesta segunda-feira (12), para que não realize atos "inaceitáveis", após uma tentativa de atentado a uma base aérea britânica atribuída à Guarda Revolucionária iraniana.

"Qualquer tentativa do Irã de ameaçar, silenciar, intimidar, assediar, prejudicar ou coagir pessoas em nossos territórios, seja por meio de intermediários ou por qualquer outro meio, é inaceitável", afirmou uma declaração conjunta de 29 países, publicada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

 

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