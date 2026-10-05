EUA e aliados alertam para 'planos letais' do Irã na região América Latina/Caribe
"Estamos unidos em nossa determinação de proteger nossos países e nossos povos contra essas ameaças", ressalta o comunicado
Estados Unidos, Canadá e outros oito países da América Latina e do Caribe divulgaram nesta segunda-feira um comunicado conjunto em que alertam para supostos "planos letais" e "operações de influência maligna" do Irã na região.
O comunicado lembra que Estados Unidos e Paraguai sediaram no mês passado um fórum contra o terrorismo, e destaca que os dez países signatários desejam, agora, condenar "as ações terroristas e outras operações de influência maligna" no hemisfério "realizadas pelo Irã e por seus representantes terroristas".
Segundo o texto, assinado por Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guiana, Paraguai, Peru e Trinidad e Tobago, os "esforços hostis" supostamente incluiriam "uma série de planos letais patrocinados pelo Irã e por seus representantes, arrecadação ilícita de fundos, interferência política e atividades de influência estrangeira".
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"Estamos unidos em nossa determinação de proteger nossos países e nossos povos contra essas ameaças", ressalta o comunicado. "O Irã e seus representantes devem cessar essas ações imediatamente."
Em março deste ano, o paquistanês Asif Merchant foi condenado nos Estados Unidos, acusado de conspirar com a Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) para organizar assassinatos políticos e roubar documentos.
A conexão do Irã e do movimento Hezbollah com os governos de Venezuela e Bolívia atraiu por anos a atenção de Washington, antes de esses países mudarem de rumo político.
No ano passado, o Paraguai designou a IRGC, o Hezbollah e o Hamas como organizações terroristas, e a Argentina fez o mesmo com a IRGC em março deste ano.