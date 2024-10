A- A+

GUERRA EUA e aliados estão em alerta com crescente apoio da Coreia do Norte à guerra da Rússia "Estamos preocupados com eles e concordamos que continuaremos monitorando a situação de perto", disse o vice-secretário de Estado norte-americano

Os Estados Unidos, Japão e Coreia da Sul estariam "alarmados" com as ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte, afirmou o vice-secretário de Estado norte-americano, Kurt Campbell, na quarta-feira, 16.



Segundo o oficial, os países estão acompanhando o crescente apoio militar norte-coreano na guerra entre Rússia e Ucrânia, com suporte de materiais, artilharia e mísseis.

"Estamos preocupados com eles e concordamos que continuaremos monitorando a situação de perto", disse Campbell ao falar sobre como o cenário está "criando mais instabilidade na Europa".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a Coreia do Norte está enviando militares para ajudar na guerra. No entanto, o sênior norte-americano disse não poder confirmar as alegações.

Veja também

cuba Terremoto de magnitude 5,1 abala o leste de Cuba