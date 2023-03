A- A+

Diplomacia EUA e Canadá analisam intervenção no Haiti, diz Blinken Governantes haitianos e a ONU pediram uma nova missão internacional para estabilizar a nação mais pobre do hemisfério ocidental

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou nesta quinta-feira (23) que o envio de uma força de intervenção para o Haiti está sendo discutido e que o assunto será abordado nas conversas que o presidente Joe Biden terá hoje durante sua visita ao Canadá.

Já se passaram meses desde que os governantes haitianos e a ONU pediram uma nova missão internacional para estabilizar a nação mais pobre do hemisfério ocidental, que é afetada pela violência das gangues, a deterioração da saúde pública e uma grande instabilidade política.

"Há discussões sobre algum tipo de força multinacional das Nações Unidas", nas quais os Estados Unidos estão "participando ativamente", declarou Blinken ao Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes.

"O presidente irá ao Canadá esta noite e teremos conversas com o governo canadense sobre o que poderíamos fazer junto com outros países" integrantes do Caricom, a aliança de nações do Caribe, disse o chefe da diplomacia americana.

Ele reiterou que os Estados Unidos buscarão fortalecer a incipiente Polícia Nacional do Haiti, que, segundo ele, não conta com os "recursos adequados".

Os Estados Unidos têm uma longa história de intervenção no Haiti, mas Biden deixou claro que é relutante em enviar tropas ao exterior e encerrou a guerra no Afeganistão no início de seu mandato.

