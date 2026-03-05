EUA e Canadá detectam aeronaves russas perto do Alasca
Foram detectadas duas aeronaves militares TU-142, utilizadas para patrulhas marítimas
Estados Unidos e Canadá detectaram duas aeronaves militares russas perto do Alasca na quarta-feira, de acordo com o Comando Conjunto de Defesa Aeroespacial (NORAD).
A organização afirmou que enviou 12 aviões, incluindo caças F-35 e F-22, para "identificar, monitorar e interceptar" as duas aeronaves militares russas TU-142, utilizadas para patrulhas marítimas.
"As aeronaves russas permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano dos EUA ou do Canadá", disse o NORAD em um comunicado.
"Essa atividade russa nas zonas de identificação de defesa aérea (ADIZs) do Alasca e do Canadá ocorre regularmente e não é considerada uma ameaça", acrescentou.
As ADIZs são seções do espaço aéreo internacional que exigem que todas as aeronaves que as transitam se identifiquem.