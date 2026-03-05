Qui, 05 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

EUA e Canadá detectam aeronaves russas perto do Alasca

Foram detectadas duas aeronaves militares TU-142, utilizadas para patrulhas marítimas

Reportar Erro
EUA e Canadá detectam aeronaves russas perto do AlascaEUA e Canadá detectam aeronaves russas perto do Alasca - Foto: AFP

Estados Unidos e Canadá detectaram duas aeronaves militares russas perto do Alasca na quarta-feira, de acordo com o Comando Conjunto de Defesa Aeroespacial (NORAD).

A organização afirmou que enviou 12 aviões, incluindo caças F-35 e F-22, para "identificar, monitorar e interceptar" as duas aeronaves militares russas TU-142, utilizadas para patrulhas marítimas.

"As aeronaves russas permaneceram no espaço aéreo internacional e não entraram no espaço aéreo soberano dos EUA ou do Canadá", disse o NORAD em um comunicado.

Leia também

• Espanha enviará fragata ao Chipre em meio a tensão com EUA por guerra no Irã

• Catar anuncia evacuação nos arredores da embaixada dos EUA

• Israel e EUA obtiveram 'triunfos históricos' na guerra, diz gabinete de Netanyahu

"Essa atividade russa nas zonas de identificação de defesa aérea (ADIZs) do Alasca e do Canadá ocorre regularmente e não é considerada uma ameaça", acrescentou.

As ADIZs são seções do espaço aéreo internacional que exigem que todas as aeronaves que as transitam se identifiquem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter